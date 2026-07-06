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Израиль

Одобрен в первом чтении законопроект о создании комиссии по расследованию трагедии 7 октября

Кнессет
время публикации: 06 июля 2026 г., 21:41 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 21:44
Одобрен в первом чтении законопроект о создании комиссии по расследованию трагедии 7 октября
Yonatan Sindel/Flash90

На пленарном заседании Кнессета одобрен в первом чтении законопроект о создании паритетной комиссии по расследованию трагедии 7 октября. Законопроект поддержали 59 парламентариев. Голосовавших против не было, поскольку оппозиция, настаивающая на создании государственной комиссии, бойкотировала голосование.

Согласно законопроекту, инициированному депутатом Кнессета от "Ликуда" Ариэлем Кальнером, комиссия будет состоять из шести человек (трех от коалиции и трех – от оппозиции), назначаемых Кнессетом. Для их утверждения потребуется большинство в 80 голосов. Ключевая особенность законопроекта – комиссия сможет работать в неполном составе, при наличии минимум трех из шести членов, то есть фактически без участия оппозиции.

Израиль
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