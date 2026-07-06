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Экономика

Израиль опубликовал пятый тендер на поиск газа в Средиземном море

Нефть и газ
Средиземное море
время публикации: 06 июля 2026 г., 22:20 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 22:20
Израиль опубликовал пятый тендер на поиск газа в Средиземном море
Министерство энергетики Израиля

Министерство энергетики Израиля опубликовало пятый тендер на разведку природного газа в эксклюзивных экономических водах страны в Средиземном море.

Министр энергетики Эли Коэн заявил на брифинге для журналистов, что " тендер уже несколько месяцев готов к публикации, которая задерживалась из-за сложной политической и военной обстановки".

Тендер включает пять морских участков общей площадью около 7100 кв. км. Участки отбирались по итогам геологического анализа и сейсморазведки, накопленной за годы, с исключением экологически чувствительных зон. Обязательное условие – минимальное расстояние от берега Израиля в 30 км.

Прием заявок должен завершиться к концу 2026 года. Выдача лицензий ожидается в начале 2027 года. Критерии оценки заявок разработаны при участии антимонопольного управления и должны отдавать предпочтение новым игрокам рынка. Оценка заявок будет основываться на качестве рабочей программы компаний (включая съемки и бурение), а также на размере бонуса за подписание.

Экономика
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