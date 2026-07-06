Опрос "Мидгам": появление новой партии с Эдельштейном не меняет соотношения между блоками

В понедельник, 6 июля, телеканал "Кешет-12" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом "Мидгам" при участии iPanel.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партии "Ликуд" и "Яшар" Гади Айзенкота получили бы по 23 мандата. Отметим, что такой же результат показал опрос института KANTAR, опубликованный 11-м телеканалом днем ранее.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: блок "Бэяхад" во главе с Нафтали Бенетом – 16, "Демократим" во главе с Яиром Голаном – 10, "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом – 9, "Оцма Иегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром – 9, ШАС во главе с Арье Дери – 8, "Яадут а-Тора" во главе с Ицхаком Гольдкнопфом – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 6, "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем – 4, РААМ во главе с Мансуром Аббасом – 4.

Блок оппозиционных партий набирает 58 мандатов (без учета мандатов арабских партий), блок коалиции – 52.

В случае создания новой партии с участием Юлия Эдельштейна, Гилада Эрдана, Бени Ганца, Хили Трупера (Йехиэля Троппера), Йоаза Хенделя, Айелет Шакед она получает 6 мандатов. В этом случае партии "Ликуд" и "Яшар" получают по 22 мандата, партия Бенета – 14, "Демократим" – 10, партии ШАС, "Яадут а-Тора", "Наш дом Израиль", "Оцма Иегудит" – по 8 мандатов. Появление новой партии не отразится на соотношении сил между блоками, ни партии коалиции, ни партии оппозиции не могут сформировать правительство.