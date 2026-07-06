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Израиль

ЦАХАЛ эвакуировал израильтян из Калькилии

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 06 июля 2026 г., 22:15 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 22:25
ЦАХАЛ эвакуировал израильтян из Калькилии
Flash90. Фото: Н.Шохат

После получения сообщения о нескольких израильтянах в Калькилии силы ЦАХАЛа и пограничной полиции прибыли в палестинский город, установили связь с израильтянами, а затем эвакуировали их из района.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что израильтяне приехали в Калькилию специально, это не было ошибкой навигации.

По информацииWalla, израильтяне намеревались вернуть угнанный у них мотоцикл.

ЦАХАЛ напоминает, что въезд израильских граждан в "зону А" опасен и запрещен законом.

Израиль
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