ЦАХАЛ эвакуировал израильтян из Калькилии
время публикации: 06 июля 2026 г., 22:15 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 22:25
После получения сообщения о нескольких израильтянах в Калькилии силы ЦАХАЛа и пограничной полиции прибыли в палестинский город, установили связь с израильтянами, а затем эвакуировали их из района.
Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что израильтяне приехали в Калькилию специально, это не было ошибкой навигации.
По информацииWalla, израильтяне намеревались вернуть угнанный у них мотоцикл.
ЦАХАЛ напоминает, что въезд израильских граждан в "зону А" опасен и запрещен законом.
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