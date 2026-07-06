ЦАХАЛ эвакуировал израильтян из Калькилии

После получения сообщения о нескольких израильтянах в Калькилии силы ЦАХАЛа и пограничной полиции прибыли в палестинский город, установили связь с израильтянами, а затем эвакуировали их из района.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что израильтяне приехали в Калькилию специально, это не было ошибкой навигации.

По информацииWalla, израильтяне намеревались вернуть угнанный у них мотоцикл.

ЦАХАЛ напоминает, что въезд израильских граждан в "зону А" опасен и запрещен законом.