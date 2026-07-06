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Израиль

ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 июля 2026 г., 17:47 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 17:47
ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю на юге Ливана
AP Photo/Mustafa Jamalddine

Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил автомобиль с четырьмя подозреваемыми, двигавшийся в сторону зоны безопасности в районе аль-Акида на юге Ливана. По оценке военных, они представляли угрозу для израильских военнослужащих.

После обнаружения цели ВВС Израиля нанесли по ней прицельный удар, чтобы устранить угрозу.

Пресс-служба Армии обороны Израиля напоминает, что ЦАХАЛ не позволит террористической организации "Хизбалла" причинять вред гражданам Государства Израиль и своим военнослужащим и продолжит действовать для устранения любых непосредственных угроз.

Израиль
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