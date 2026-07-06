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В Торонто появились антисемитские плакаты с фотографиями местных евреев

Канада
Антисемитизм
время публикации: 06 июля 2026 г., 18:57 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 19:00
В Торонто появились антисемитские плакаты с фотографиями местных евреев
AP Photo/The Canadian Press, Adrian Wyld

В минувшие выходные на одной из улиц Торонто были выставлены плакаты с именами и фотографиями десятков реальных жителей города. Текст над фотографиями гласил, что это – "евреи-сионисты Торонто".

Издание Jewish Breaking News предполагает, что за этой акцией стоит Дэвид Перкс, известный антиизраильский активист.

Доктор Кейси Бааб, бывший советник министра обороны Канады, которого цитирует израильское издание "Аруц 7", заявил, что речь идет о серьезном явлении – публичной маркировке евреев по их идентичности и взглядам. По его словам, если бы речь шла о любой другой группе меньшинств, это стало бы международным скандалом. "Ситуация в Торонто куда серьезнее, чем многие думают", – сказал он.

Jewish Breaking News отмечает, что подобные действия могут нарушать канадское законодательство "о ненависти". В марте полиция Торонто задержала шестерых участников пропалестинской демонстрации, на плакатах демонстрантов евреи изображались в виде чудовищ и крыс. Задержанным были предъявлены обвинения в разжигании ненависти.

Мир
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