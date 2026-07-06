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Экономика

Минэкономики выделит дополнительную квоту на беспошлинный импорт сыра

продукты питания
Импорт и экспорт
Мин.экономики
время публикации: 06 июля 2026 г., 18:52 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 18:52
Минэкономики выделит дополнительную квоту на беспошлинный импорт сыра
Moshe Shai/FLASH90

Министерство экономики и промышленности сообщает о выделении дополнительной квоты на беспошлинный импорт 3000 тонн желтого сыра до конца 2026 года. Заявки на получение квоты принимаются до 26 июля.

Решение принято в продолжение программы, запущенной в начале года. Тогда по итогам конкурса четыре компании получили право на беспошлинный импорт сыра, который сейчас продается примерно в 600 магазинах по цене 3–3,5 шекеля за 100 граммов. С начала года в Израиль уже ввезено 3187 тонн сыра из распределенной квоты объемом 5503 тонны.

Новая квота призвана расширить ассортимент дешевого импортного сыра не только в крупных торговых сетях, но и в небольших магазинах и минимаркетах.

Согласно условиям конкурса, розничная цена сыра не должна превышать 4 шекеля за 100 граммов – в торговых сетях, участвующих в программе или 4,5 шекеля за 100 граммов – в других торговых точках, включая продуктовые магазины и минимаркеты.

В министерстве рассчитывают, что увеличение предложения импортного сыра усилит конкуренцию и вынудит ведущих производителей также снизить цены.

Для стимулирования участия импортеров победители конкурса также получат право дополнительно ввезти 45% объема выделенной квоты в виде беспошлинного импорта сыров премиум-класса.

Экономика
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