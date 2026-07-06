По просьбе Венесуэлы Израиль расширил оказываемую помощь в ликвидации последствий землетрясения

По просьбе правительства Венесуэлы Израиль поможет в разработке национальной программы восстановления районов, пострадавших от землетрясения.

Помимо десятков специалистов, находящихся в Венесуэле, создана дополнительная группа примерно из 20 экспертов, которая работает из Израиля. Специалисты дистанционно анализируют обстановку и помогают составить план восстановления пострадавших районов.

Деятельность израильской миссии была высоко оценена в Венесуэле, в том числе исполняющим обязанности президента, членами правительства и местными СМИ. В воскресенье, 5 июля, план был представлен министру инфраструктуры Венесуэлы и, как ожидается, в ближайшие дни будет передан на одобрение и.о. президента.