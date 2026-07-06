Резервисты "Ликуда" просят скорее увеличить срочную службу в ЦАХАЛе до 36 месяцев
время публикации: 06 июля 2026 г., 17:32 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 17:33
Форум резервистов партии "Ликуд" обратился к председателю комиссии по внешней политике и обороне Боазу Бисмуту с просьбой ускорить принятие закона о продлении срока обязательной военной службы до 36 месяцев.
Как сообщает INN, эту просьбу поддержали "десятки офицеров и солдат запаса". Авторы обращения заявляют, что если законопроект не будет утвержден во втором и третьем чтениях, дополнительная нагрузка ляжет на военнослужащих резерва.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2026