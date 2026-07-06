Задержан водитель, сбивший трех детей на пешеходном переходе и скрывшийся с места ДТП
время публикации: 06 июля 2026 г., 16:42 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 16:42
Полиция сообщила о задержании 48-летнего водителя, подозреваемого в наезде на трех детей на пешеходном переходе в Рамат-Гане, вместе с ним задержан 32-летний мужчина.
Утром 6 июля в полицию поступило сообщение о том, что на пешеходном переходе на пересечении улиц А-Раа и Ицхака Рабина автомобиль сбил трех девочек, после чего скрылся с места ДТП. Дети были доставлены в больницу с легкими травмами.
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