Задержан водитель, сбивший трех детей на пешеходном переходе и скрывшийся с места ДТП

Полиция сообщила о задержании 48-летнего водителя, подозреваемого в наезде на трех детей на пешеходном переходе в Рамат-Гане, вместе с ним задержан 32-летний мужчина.

Утром 6 июля в полицию поступило сообщение о том, что на пешеходном переходе на пересечении улиц А-Раа и Ицхака Рабина автомобиль сбил трех девочек, после чего скрылся с места ДТП. Дети были доставлены в больницу с легкими травмами.