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Мир

Нетаниягу призвал США не продавать Турции истребители F-35

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Турция
NATO
время публикации: 06 июля 2026 г., 18:23 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 18:23
Нетаниягу призвал США не продавать Турции истребители F-35
AP Photo/Alex Brandon

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью Fox News призвал Вашингтон отказаться от продажи Турции истребителей F-35. "Режим, зараженный идеологией "Братьев-мусульман" – экстремистского движения, призывающего к смерти Америки, – не должен получить эти самолеты", – заявил он.

По словам Нетаниягу, Турция "финансирует ХАМАС", "ни пальцем не пошевелила, чтобы помочь США в войне с Ираном", а ее лидер "открыто призывает к уничтожению Израиля, оккупировал половину Кипра, являющегося членом NATO, и угрожает Греции – другому члену альянса". Продажа F-35, предупредил премьер-министр Израиля, подорвет "баланс сил на Ближнем Востоке, который обеспечивается израильским превосходством в воздухе и американским присутствием в регионе".

Нетаниягу выступил с этим заявлением после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что, по всей видимости, одобрит сделку по продаже F-35. Ранее президент США назвал Реджепа Тайипа Эрдогана "своим другом" и рассказал, что тот лично попросил его приехать на саммит NATO, который откроется в Анкаре 7 июля.

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