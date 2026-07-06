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Экономика

Банк Израиля вновь снизил учетную ставку на 0,25% до отметки 3,5%

Банк Израиля
время публикации: 06 июля 2026 г., 16:17 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 16:21
Банк Израиля вновь снизил учетную ставку на 0,25% до отметки 3,5%
Yonatan Sindel/Flash90

Монетарная комиссия Банка Израиля снизила учетную ставку на 0,25% до отметки 3,5%. Это второй месяц подряд, когда Банк Израиля снижает учетную ставку в экономике, а также третье снижение с начала 2026 года.

Снижение ставки стало возможным после того, как инфляция в Израиле в последние два месяца стабилизировалась на уровне 1,9% в годовом выражении – в пределах целевого диапазона Банка Израиля (1–3%). Кроме того, инфляционные ожидания опустились ниже 2%.

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