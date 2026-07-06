Банк Израиля вновь снизил учетную ставку на 0,25% до отметки 3,5%

Монетарная комиссия Банка Израиля снизила учетную ставку на 0,25% до отметки 3,5%. Это второй месяц подряд, когда Банк Израиля снижает учетную ставку в экономике, а также третье снижение с начала 2026 года.

Снижение ставки стало возможным после того, как инфляция в Израиле в последние два месяца стабилизировалась на уровне 1,9% в годовом выражении – в пределах целевого диапазона Банка Израиля (1–3%). Кроме того, инфляционные ожидания опустились ниже 2%.