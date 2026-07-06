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Ближний Восток

Траурная процессия под знаменами мести: Тегеран прощается с Али Хаменеи

США
Иран
Израиль
время публикации: 06 июля 2026 г., 10:07 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 11:18
Траурная процессия под знаменами мести: Тегеран прощается с Али Хаменеи
Кадр из репортажа иранского гостелеканала IRIB

Огромные толпы людей принимают участие в проходящей в Тегеране траурной процессии верховного лидера Ирана атояллы Хаменеи, ликвидированного 28 февраля в результате израильско-американского удара. Воздушное пространство над столицей закрыто.

По словам организаторов, шествие продлится 12 часов. Его участники размахивают красными флагами – для шиитов это цвет мести, скандируют призывы к убийству президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Это призывы можно увидеть на знаменах, причем по-английски.

Среди участников мероприятия – представители высшего политического руководства Ирана, в том числе - бывший президент Махмуд Ахмадинежад, командования армии и Корпуса стражей Исламской революции, в том числе – командира подразделения "Кудс" Эсмаила Каани.

Здесь же – трое из сыновей рахбара – Мостафа, Масуд и Мейсам Хаменеи. Накануне они впервые после гибели отца появились на публике. Четвертый сын Моджтаба, ставший преемником отца, на этой церемонии вновь не появился. Его не видели с 28 февраля, что вызывает множество вопросов.

На всем протяжении траурных мероприятий представители режима аятолл и подконтрольные властям СМИ говорят, что отомстить убийцам Али Хаменеи – священный долг иранцев. Глава юридической системы Голямхоссейн Мохсани Эджеи призвал приговорить ответственных к смертной казни.

Согласно плану прощания, траурные мероприятия продолжатся в священном для шиитов городе Кум. Затем гроб перевезут в Ирак, он будет выставлен в Наджафе и Кербеле. Похороны состоятся 9 июля в родном городе Хаменеи – Мешхеде.

Ближний Восток
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