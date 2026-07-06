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Израиль

Винтер объявил, что не намерен баллотироваться вместе со Смотричем

Бецалель Смотрич
Опрос
Выборы 2026
время публикации: 06 июля 2026 г., 10:20 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 11:14
Винтер объявил, что не намерен баллотироваться вместе со Смотричем
Flash90

Бригадный генерал запаса Офер Винтер заявил в беседах с приближенными, что не намерен баллотироваться в Кнессет в одном списке с главой "Ционут Датит" Бецалелем Смотричем.

"Я никогда не был секторальным человеком. Я не командовал солдатами одного сектора. Я в любом случае буду баллотироваться самостоятельно", – заявил Винтер. Его слова цитирует портал Walla.

В политической системе долгое время называли Винтера возможным преемником Смотрича на посту главы партии "Ционут Датит".

Согласно результатам опроса, проведенного институтом KANTAR и опубликованного накануне телеканалом "Кан 11", Винтер с большим отрывом лидирует среди избирателей нынешней коалиции, как возможный глава новой правой партии. 36% хотели бы видеть именно его в этой роли. 13% предпочитают Гилада Эрдана, 7% отдают предпочтение Айелет Шакед, 6% – Юлию Эдельштейну.

Израиль
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