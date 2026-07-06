ЦАХАЛ атаковал автомобиль на юге Газы, есть убитые и раненые

Утром 6 июля ЦАХАЛ нанес авиаудар по автомобилю в районе Аль-Мауаси, на западе Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает о не менее двух убитых, а также о раненых.

Судя по имеющимся данным, автомобиль был атакован возле перекрестка Аль-Исталь.

Накануне ночью ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в многоквартирном доме в районе Таль аль-Хауа, на юго-западе города Газа. После атаки возник пожар. Местные источники сообщали о двух убитых и нескольких раненых. Названы имена убитых: Мухаммад Фалах Дагмаш и его жена. Кем был Мухаммад Дагмаш, хамасовский "Палестинский информационный центр" не уточняет. Судя по сообщениям источников в Газе, вертолет или БПЛА выпустил ракету по одной из квартир в жилом доме. То есть речь идет о точечной ликвидации.

ЦАХАЛ пока не комментирует.