Дело о коррупции в "Гистадруте": арестованы миллионы шекелей на счетах страховой компании
время публикации: 06 июля 2026 г., 19:21 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 20:17
Пресс-служба полиции сообщила, что в рамках расследования дела о коррупции к "Гистадруте" подразделение по борьбе с мошенничеством заморозило десятки миллионов шекелей на счетах публичной компании и ее руководителей.
По версии следствия, компания продвигала заключение и продление групповой страховки на лекарства вне "медицинской корзины", материально поощряя страхового агента Эзру Губая, который, предположительно, мог влиять на председателя "Гистадрута" с целью продления договора и увеличения прибыли.
Полиция сообщает, что руководители компании, счета которых были заморожены, на этой неделе будут вызваны на допрос.
Телеканал "Кан-11" передал, что речь идет о страховой компании "Менора".
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