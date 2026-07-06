Дело о коррупции в "Гистадруте": арестованы миллионы шекелей на счетах страховой компании

Пресс-служба полиции сообщила, что в рамках расследования дела о коррупции к "Гистадруте" подразделение по борьбе с мошенничеством заморозило десятки миллионов шекелей на счетах публичной компании и ее руководителей.

По версии следствия, компания продвигала заключение и продление групповой страховки на лекарства вне "медицинской корзины", материально поощряя страхового агента Эзру Губая, который, предположительно, мог влиять на председателя "Гистадрута" с целью продления договора и увеличения прибыли.

Полиция сообщает, что руководители компании, счета которых были заморожены, на этой неделе будут вызваны на допрос.

Телеканал "Кан-11" передал, что речь идет о страховой компании "Менора".