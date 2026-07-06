x
06 июля 2026
|
последняя новость: 20:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 июля 2026
|
06 июля 2026
|
последняя новость: 20:25
06 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Дело о коррупции в "Гистадруте": арестованы миллионы шекелей на счетах страховой компании

Профсоюзы
Полиция
Расследование
время публикации: 06 июля 2026 г., 19:21 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 20:17
Дело о коррупции в "Гистадруте": арестованы миллионы шекелей на счетах страховой компании
Moshe Shai/FLASH90

Пресс-служба полиции сообщила, что в рамках расследования дела о коррупции к "Гистадруте" подразделение по борьбе с мошенничеством заморозило десятки миллионов шекелей на счетах публичной компании и ее руководителей.

По версии следствия, компания продвигала заключение и продление групповой страховки на лекарства вне "медицинской корзины", материально поощряя страхового агента Эзру Губая, который, предположительно, мог влиять на председателя "Гистадрута" с целью продления договора и увеличения прибыли.

Полиция сообщает, что руководители компании, счета которых были заморожены, на этой неделе будут вызваны на допрос.

Телеканал "Кан-11" передал, что речь идет о страховой компании "Менора".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 апреля 2026

Арнон Бар-Давид обещал уйти в отставку в случае подачи обвинительного заключения
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 марта 2026

Дело "Рука руку моет": главе "Гистадрута" разрешили вернулся на работу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 декабря 2025

Полиция просит отстранить Арнона Бар-Давида от работы еще на три месяца