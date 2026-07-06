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Израиль

Внимание, розыск: пропал 36-летний Алексей Голик из Рамат-Гана

Розыск
время публикации: 06 июля 2026 г., 16:34 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 16:34
Внимание, розыск: пропал 36-летний Алексей Голик из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Израильская полиция просит общественность о помощи по розыску пропавшего 36-летнего Алексея Голика, жителя Рамат-Гана. Последний раз его видели, когда он выходил из дома утром 6 июля.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, смуглый, длинные волосы, на обеих руках татуировки на английском языке.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии 100.

Израиль
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