Внимание, розыск: пропал 36-летний Алексей Голик из Рамат-Гана

Израильская полиция просит общественность о помощи по розыску пропавшего 36-летнего Алексея Голика, жителя Рамат-Гана. Последний раз его видели, когда он выходил из дома утром 6 июля.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, смуглый, длинные волосы, на обеих руках татуировки на английском языке.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии 100.