Осторожно мошенники: звонят на иврите и требуют оплатить "штраф за превышение скорости"

Жителям Израиля стоит быть внимательными: появился очередной сценарий телефонного мошенничества, связанный с якобы неоплаченными штрафами за превышение скорости.

Звонящий говорит на иврите и представляется адвокатом из адвокатской конторы Хоф Кармель (может быть назван любой другой район Израиля). При этом собеседник обращается к человеку по имени, но называет неверное имя. Затем он просит уточнить настоящее имя, якобы для проверки документов.

После этого мошенник делает вид, что сверяет данные, и сообщает, что "все верно": на человека якобы записан штраф за превышение скорости. Далее начинается давление – предлагается немедленно оплатить штраф по телефону, "пока сумма без пени".

Если человек сомневается или возражает, звонящий может переходить на крик, обвинять его во лжи и угрожать передачей дела в службу судебного исполнения ("оцаа ле поаль"). Такая агрессивная манера разговора сама по себе является тревожным признаком.

Суть схемы проста: мошенники пытаются убедить человека оплатить несуществующий штраф прямо во время звонка и передать данные банковской карты или другую платежную информацию.

Поняв, что собеседник не заплатит и откровенно смеется над ним, звонящий бросает трубку. Звонок поступает с израильского номера, программа Truecaller определяет владельца как "فلسطين" (Палестина).

Важно помнить: настоящие штрафы и официальные долги не оплачиваются по требованию неизвестного человека по телефону. Если поступил подобный звонок, лучше сразу прекратить разговор.