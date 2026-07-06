"Луна-Парку" и "Суперленду" запретили взимать плату с сопровождающих инвалидов

Комиссия по обеспечению равенства возможностей для людей с инвалидностью при министерстве юстиции обязало компанию "Ир а-Шаашуим", управляющую парками аттракционов "Луна-Парк" в Тель-Авиве и "Суперленд" в Ришон ле-Ционе, прекратить взимать плату с сопровождающих людей с инвалидностью, имеющих право на бесплатный вход.

Решение принято после поступивших в комиссию десятков жалоб, авторы которых утверждали, что оба парка не признавали удостоверение, дающее сопровождающему право на бесплатный вход. После проверки комиссия пришла к выводу, что компания нарушает правила о доступности услуг.

Согласно законодательству, освобождение сопровождающего от платы является не льготой, а одной из мер по обеспечению доступности, позволяющей человеку с инвалидностью пользоваться общественными услугами на равных условиях.

Компания получила постановление с требованием прекратить взимать плату с сопровождающих, имеющих право на бесплатный вход; внести изменения в порядок обслуживания посетителей и исправить информацию на официальных сайтах парков. Исполнить эти требования "Ир а-Шаашуим" обязана в течение 21 дня.