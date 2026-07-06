В Бейт-Шемеше скончалась двухмесячная девочка, подозревают удушье
время публикации: 06 июля 2026 г., 16:24 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 17:26
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о двухмесячной девочке, которую обнаружили без сознания в ее кроватке в Бейт-Шемеше.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики, начав реанимационные мероприятия, эвакуировали младенца в больницу "Шаарей Цедек", состояние малышки критическое.
Через некоторое время из больницы сообщили о смерти девочки. Полиция начала расследование причин смерти ребенка: предположительно, малышка была задушена.
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