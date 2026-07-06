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Израиль

В Бейт-Шемеше скончалась двухмесячная девочка, подозревают удушье

Мада
Дети
время публикации: 06 июля 2026 г., 16:24 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 17:26
Врачи борются за жизнь двухмесячной малышки, не проснувшейся дома в Бейт-Шемеше
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о двухмесячной девочке, которую обнаружили без сознания в ее кроватке в Бейт-Шемеше.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики, начав реанимационные мероприятия, эвакуировали младенца в больницу "Шаарей Цедек", состояние малышки критическое.

Через некоторое время из больницы сообщили о смерти девочки. Полиция начала расследование причин смерти ребенка: предположительно, малышка была задушена.

Израиль
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