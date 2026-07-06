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Израиль

Внимание, розыск: пропал Омри Пински из Хайфы

Розыск
время публикации: 06 июля 2026 г., 17:15 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 17:15
Внимание, розыск: пропал Омри Пински из Хайфы
Пресс-служба полиции Израиля

Израильская полиция просит общественность о помощи по розыску Омри Пински, жителя Хайфы. Последний раз его видели в 03:30 4 июля на железнодорожной станции Рош а-Аин.

Приметы пропавшего: рост 175 см, карие глаза, среднего телосложения, короткие темные волосы, носит бородку. На нем были темные джинсы, светло-серая рубашка, черные сандалии.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону 100 или в отделение полиции в Хайфе по телефону 04-864-8811.

Израиль
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