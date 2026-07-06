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Израиль

В пансионе для животных от жары умерли шесть собак, минсельхоз распорядился о закрытии

Животные
Полиция
Расследование
время публикации: 06 июля 2026 г., 18:33 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 18:33
В пансионе для животных от жары умерли шесть собак, минсельхоз распорядился о закрытии
Dor Pazuelo/Flash90

Министерство сельского хозяйства распорядилось закрыть пансион для собак в Биньямине, где на прошлой неделе от теплового удара скончались шесть собак. Как сообщает "А-Йом", животных оставили на несколько часов в трейлере без работающего кондиционера. Из-за сильной жары трейлер раскалился, температура внутри достигла критических значений, и собаки погибли.

В связи с инцидентом министерство сельского хозяйства выписало приказ о закрытии пансиона, полиция расследует обстоятельства происшествия. Владельцы собак подали заявления в полицию, и владелец пансиона был допрошен. На допросе он заявил, что в день трагедии он находился в поездке с семьей.

По утверждению владельца пансиона, у него работают люди с психическими расстройствами, и один из сотрудников завел собак в трейлер, по ошибке включив кондиционер в режим вентиляции, а не охлаждения.

Владелица одной из погибших собак заявила, что владельцам обещали круглосуточный присмотр за животными, однако на практике собак на долгие часы оставляли одних в трейлере. "Их не просто оставили без присмотра, их бросили без охлаждения в изнуряющую летнюю жару. Мы ждем окончания расследования, чтобы решить, как действовать дальше", – сказала она.

По завершении расследования материалы будут поданы в прокуратуру для принятия решения о дальнейших действиях.

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