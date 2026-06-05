Полиция задержала двух жителей Иерусалима, один из них был вооружен ножом

Полиция задержала двух жителей восточных кварталов Иерусалима и Аль-Азарии, которые пытались скрыться на мотоцикле в районе Маале-Адумим, проигнорировав требования остановиться.

По сообщению полиции, подозреваемые были задержаны в ходе погони, во время которой полицейским пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух. Это произошло после того, как водитель мотоцикла резко увеличил скорость и направил транспортное средство в сторону одного из полицейских.

В пресс-службе полиции добавили, что при обыске у задержанных был изъят нож.