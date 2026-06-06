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Израиль

"Седьмой канал": министр Амихай Элиягу вылетел в Россию с "тайным визитом"

Правительство
время публикации: 06 июня 2026 г., 19:52 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 20:21
"Седьмой канал": министр Амихай Элиягу вылетел в Россию с "тайным визитом"
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Министр Амихай Элиягу ("Оцма Иегуди") вылетел в четверг, 4 июня, с "неафишируемым визитом" в Россию, сообщает "Седьмой канал". Согласно публикации, министр пробудет в Москве все выходные и вернется в Израиль в ближайшее воскресенье.

Цель визита – обсуждение вопросов, связанных с созданием в Ришон ле-Ционе Центра наследия евреев СССР.

Поездка координировалась и финансировалась канцелярией министра, а также представителями еврейской общины. В рамках визита запланирована рабочая встреча с предпринимателем и филантропом Львом Леваевым.

Несмотря на то, что министр соблюдает шабат, программа визита составлена с учетом его пребывания в Москве в пятницу и субботу, где он проведет шабат в гостях у местной еврейской общины.

Израиль
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