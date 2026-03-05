850 старшеклассников, застрявших в Польше из-за войны, вернулись домой через Египет
время публикации: 05 марта 2026 г., 11:57 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 11:57
850 израильских старшеклассников, находившихся в Польше в рамках образовательных поездок и застрявшие за рубежом из-за начала войны с Ираном, были возвращены в рамках эвакуационной операции, которую проводило министерство образования при задействовании Общей службы безопасности (ШАБАК).
Школьники были доставлены в Израиль через пограничный переход Таба на израильско-египетской границе.
