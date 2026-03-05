x
05 марта 2026
05 марта 2026
05 марта 2026
последняя новость: 13:12
05 марта 2026
Израиль

850 старшеклассников, застрявших в Польше из-за войны, вернулись домой через Египет

Война с Ираном
Образование
Дети
Мин.образования
время публикации: 05 марта 2026 г., 11:57
850 старшеклассников, застрявших в Польше из-за войны, вернулись домой через Египет
Noam Revkin Fenton/Flash90

850 израильских старшеклассников, находившихся в Польше в рамках образовательных поездок и застрявшие за рубежом из-за начала войны с Ираном, были возвращены в рамках эвакуационной операции, которую проводило министерство образования при задействовании Общей службы безопасности (ШАБАК).

Школьники были доставлены в Израиль через пограничный переход Таба на израильско-египетской границе.

