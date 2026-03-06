x
06 марта 2026
|
последняя новость: 16:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 марта 2026
|
06 марта 2026
|
последняя новость: 16:49
06 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ШАБАК и МИД объявили о мерах по усилению безопасности граждан Израиля за границей

МИД
ШАБАК
время публикации: 06 марта 2026 г., 16:03 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 16:11
ШАБАК и МИД объявили о мерах по усилению безопасности граждан Израиля за границей
AP Photo/Abdeljalil Bounhar

ШАБАК и министерство иностранных дел объявили о мерах по усилению безопасности граждан Израиля и израильских объектов по всему миру на фоне продолжающейся американо-израильской операции против Ирана.

Эти усилия "включают в себя совершенствование процедур быстрого реагирования, возможностей экстренной эвакуации и взаимодействия с местными органами безопасности в израильских представительствах по всему миру, с особым акцентом на Ближний Восток, Европу и Африку", – отмечается в заявлении.

В документе также указано, что были приняты меры безопасности для усиления защиты израильских дипломатических миссий, дипломатов, официальных делегаций и объектов, связанных с авиацией, а также мест скопления израильтян за рубежом, включая зоны ожидания авиарейсов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 марта 2026

СНБ опубликовал рекомендации для израильтян, возвращающихся в Израиль и вылетающих из Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 февраля 2026

СНБ призывает граждан Израиля, находящихся за рубежом, принимать меры предосторожности