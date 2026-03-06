ШАБАК и МИД объявили о мерах по усилению безопасности граждан Израиля за границей

ШАБАК и министерство иностранных дел объявили о мерах по усилению безопасности граждан Израиля и израильских объектов по всему миру на фоне продолжающейся американо-израильской операции против Ирана.

Эти усилия "включают в себя совершенствование процедур быстрого реагирования, возможностей экстренной эвакуации и взаимодействия с местными органами безопасности в израильских представительствах по всему миру, с особым акцентом на Ближний Восток, Европу и Африку", – отмечается в заявлении.

В документе также указано, что были приняты меры безопасности для усиления защиты израильских дипломатических миссий, дипломатов, официальных делегаций и объектов, связанных с авиацией, а также мест скопления израильтян за рубежом, включая зоны ожидания авиарейсов.