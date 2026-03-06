Леброн Джеймс установил рекорд НБА
Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству точных бросков "с игры", то есть без учета штрафных.
На счету игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" 15 838 точных бросков.
У легендарного Карима Абдул Джаббара на один точный бросок меньше.
Леброн Джеймс совершил больше бросков с игры чем любой другой баскетболист НБА - 31 274, в том числе более 7500 трехочковых.
