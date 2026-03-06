x
06 марта 2026
Спорт

Леброн Джеймс установил рекорд НБА

Баскетбол
Рекорды мира
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 06 марта 2026 г., 09:55 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 10:02
Леброн Джеймс установил рекорд НБА
AP Photo/David Zalubowski

Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству точных бросков "с игры", то есть без учета штрафных.

На счету игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" 15 838 точных бросков.

У легендарного Карима Абдул Джаббара на один точный бросок меньше.

Леброн Джеймс совершил больше бросков с игры чем любой другой баскетболист НБА - 31 274, в том числе более 7500 трехочковых.

