Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству точных бросков "с игры", то есть без учета штрафных.

На счету игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" 15 838 точных бросков.

У легендарного Карима Абдул Джаббара на один точный бросок меньше.

Леброн Джеймс совершил больше бросков с игры чем любой другой баскетболист НБА - 31 274, в том числе более 7500 трехочковых.