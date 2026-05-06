ДТП на 90-й трассе, одна из пострадавших в тяжелом состоянии

Утром 6 мая на 90-й трассе недалеко от Хамадии произошла авария с участием нескольких автомобилей, один из которых перевернулся.

В результате аварии пострадали два человека. Пожилую женщину примерно 80 лет, получившую тяжелые травмы, на вертолете эвакуировали в больницу РАМБАМ в Хайфе. Другого пострадавшего, получившего легкие травмы, доставили в больницу "А-Эмек" в Афуле.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.