НХЛ. Достижения Маккиннона и Уэджвуда. "Колорадо" разгромил "Миннесоту"

В матче второго раунда Кубка Стэнли "Колорадо" разгромил "Миннесоту" 5:2.

Счет в серии 2:0.

Нейтан Маккиннон (Колорадо) набрал 3 (1+2) очка. Он стал шестым (за последние 40 лет) игроком НХЛ, набравшим не менее трех очков в трех матчах Кубка Стэнли подряд.

Он забил 59 голов в плэй-офф - второе место в клубной истории.

Скотт Уэджвуд стал четвертым вратарем в истории НХЛ, выигравшим шесть первых матчей Кубка Стэнли. Рекорд в 1929 году установил Тайни Томпсон - 7 игр. Кэм Уорд повторил рекорд в 2006 году.