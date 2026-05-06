НХЛ. Достижения Маккиннона и Уэджвуда. "Колорадо" разгромил "Миннесоту"
время публикации: 06 мая 2026 г., 10:52 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 11:01
В матче второго раунда Кубка Стэнли "Колорадо" разгромил "Миннесоту" 5:2.
Счет в серии 2:0.
Нейтан Маккиннон (Колорадо) набрал 3 (1+2) очка. Он стал шестым (за последние 40 лет) игроком НХЛ, набравшим не менее трех очков в трех матчах Кубка Стэнли подряд.
Он забил 59 голов в плэй-офф - второе место в клубной истории.
Скотт Уэджвуд стал четвертым вратарем в истории НХЛ, выигравшим шесть первых матчей Кубка Стэнли. Рекорд в 1929 году установил Тайни Томпсон - 7 игр. Кэм Уорд повторил рекорд в 2006 году.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 мая 2026