Поданы обвинения против работниц детсадов в Бат-Яме и в Тель-Авиве

Прокуратура подала в суды Тель-Авива два обвинительных заключения по делам о насилии над малышами в детских садах в Бат-Яме и в Тель-Авиве.

В окружной суд Тель-Авива подано обвинение против владелицы детсада "Ган Симона" в Бат-Яме Симоны Яфе Бар-Зоар, 59 лет, из Беэр-Оры, и двух помощниц воспитателя – Мейталь Немер, 45 лет, и Нурит Рацон, 57 лет, жительниц Бат-Яма.

По версии прокуратуры, с января 2023 года в течение примерно месяца они многократно применяли насилие к 14 детям, находившимся под их присмотром: хватали, тянули и волокли детей, поднимали их одной рукой и бросали на матрасы, ударяли о стулья, пеленальные столики и детские кроватки, били по голове, щипали и толкали. Некоторых детей, как установило следствие, "наказывали", усаживая на длительное время в высокий детский стул или на стул в углу.

Обвиняемым инкриминируются, каждой по ее роли, нападение на несовершеннолетнего ответственным лицом с причинением реального вреда и нападение при отягчающих обстоятельствах. Мейталь Немер также обвиняется в издевательствах над одним из малышей.

Еще одно обвинительное заключение подано в мировой суд Тель-Авива против Равит Габриэль, 48 лет, из Тель-Авива, работавшей помощницей воспитателя в тель-авивском детсаду "Мамлехет Ор" в 2017-2022 годах: по данным прокуратуры, она отвечала за уход примерно за 20 детьми в возрасте от года до полутора лет, создала "атмосферу страха" и применяла к малышам насилие – хватала, щипала, тянула за руки и ноги, волокла, бросала на матрасы, принудительно кормила и агрессивно меняла подгузники. Ей инкриминируется нападение на несовершеннолетнего или беспомощного.