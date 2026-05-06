06 мая 2026
Сигнал тревоги в поселке Мейцад, подозрение на проникновение террористов

Цева адом
время публикации: 06 мая 2026 г., 22:10 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 22:23
В поселении Мейцад в Гуш-Эционе прозвучал сигнал тревоги в связи с подозрением на проникновение террористов.

Жителям предписано запереться в домах, перейти в защищенные комнаты и сесть на пол ниже уровня окон.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что система предупреждения была активирована после того, как на территорию поселка въехал палестинский автомобиль. Силы ЦАХАЛ проводят прочесывание района, на место переброшены дополнительные подразделения. Армия поддерживает постоянную связь с жителями и местными службами безопасности.

Информация уточняется.

