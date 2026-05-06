ЦАХАЛ: тревога в поселке Мейцад оказалась ложной

Отменена тревога в поселке Мейцад, жители которого получили предупреждение об угрозе проникновения террористов.

По словам военных, система предупреждения была активирована после того, как на территорию поселка въехал палестинский автомобиль. Однако после проверки из ЦАХАЛа сообщили, что тревога была ложной. Подозрительный автомобиль, на котором оказались самодельные номера, принадлежит израильтянину.