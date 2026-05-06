Палестинские источники: в Газе убит сын главы ХАМАСа Халиля аль-Хайи

Связанные с ХАМАСом новостные агентства сообщили в среду вечером о гибели Аззама аль-Хайи, сына главы ХАМАСа Халиля аль-Хайи.

Аль-Хайя погиб в результате авиаудара по кварталу Ад-Дарадж в городе Газа.

Израиль подтвердил ликвидацию Аззама аль-Хайи.

Это не первый близкий родственник аль-Хайи, погибший в результате действий ЦАХАЛа или спланированной ликвидации. В 2007 году Израиль нанес удар по дому аль-Хайи в квартале Шуджаийя в Газе; сам он выжил, но, по разным данным, были убиты семь или восемь его родственников, включая жену, троих детей и троих братьев. В 2008 году один из его сыновей, командовавший ракетным подразделением, был ликвидирован ЦАХАЛом. В июле 2014 года, во время операции в Газе, в результате удара по его дому были убиты еще один сын, невестка и внук. 9 сентября 2025 года Халиль аль-Хайя пережил израильский удар по объекту ХАМАСа в Дохе. В результате удара были убиты его сын Химам и руководитель его офиса Джихад Лабад.