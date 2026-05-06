последняя новость: 22:35
Чемпионат Израиля по футболу. Лидеры победили "Бейтар" продолжает лидировать

время публикации: 06 мая 2026 г., 22:26 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 22:26
AP Photo/Eraldo Peres, File

Сыграны матчи тридцать первого тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу.

Положение команд. "Бейтар" 70 очков, "Апоэль" (Беэр-Шева) 69, "Маккаби" (Тель-Авив) 61, "Апоэль" (Тель-Авив) 55, "Маккаби" (Хайфа) 45, "Апоэль" (Петах-Тиква) 37.

Апоэль (Тель-Авив) - Бейтар (Иерусалим) 0:1

На 30-й минуте "красные" остались в меньшинстве. Удален Эль Ям Канцепольский.

На 45-й минуте победный гол забил Джонбоско Калу. Он отличился во втором матче подряд.

Маккаб (Хайфа) - Апоэль (Беэр-Шева) 0:1

Победный гол на 90-й минуте забил Джевон Ист.

