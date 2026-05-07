Установлена личность солдата, "курившего вместе с Девой Марией"

Радиостанция "Кан Бет" передала, что ЦАХАЛ установил личность военнослужащего, глумившегося над христианским символом на юге Ливана.

По данным предварительного расследования, инцидент произошел несколько недель назад, фотографию в социальные сети выложили сами военнослужащие.

В ЦАХАЛе заявляют, что после завершения расследования в отношении военнослужащего, запечатленного на фотографии, будут приняты дисциплинарные меры.

Скандал вызвала фотография из южного Ливана, на которой запечатлен израильский военнослужащий с сигаретой во рту, а вторую сигарету он подносит ко рту статуи Девы Марии. Снимок, по всей видимости, был сделан в деревне Дебель, в которой в прошлом месяце израильский военнослужащий кувалдой разбил статую Иисуса Христа на кресте. Это было снято сослуживцами солдата и также опубликовано в соцсетях. Тот инцидент вызвал волну осуждения в Израиле и за рубежом. Солдат "с кувалдой" и фотографировавший его сослуживец были отстранены от участия в боевых действиях и приговорены к 30 суткам ареста. ЦАХАЛ установил в деревне новую статую.