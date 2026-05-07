На фоне преследования моэлей евреи Бельгии критикуют активистов общины за бездействие

После решения властей Бельгии предъявить официальные обвинения трем моэлям за проведение обрезания, представители еврейской диаспоры обвинили местных активистов в халатности. По данным сайта "Бе-хадрей харедим", руководство одной из общин систематически блокировало попытки урегулировать вопрос на законодательном уровне. Депутат парламента Михаэль Фрейлих в течение длительного времени пытался продвигать инициативы по легализации статуса моэлей, однако представители этой группы отвергали его помощь, заявляя, что ситуация под контролем.

Подтверждением такой позиции служит официальное письмо из департамента Главного раввината Израиля от апреля 2024 года, адресованное Фрейлиху. В документе межведомственная комиссия по сертификации моэлей выражает глубокую озабоченность попытками ограничить выполнение заповеди в Бельгии. В письме подробно описывается готовность Израиля помочь: предлагалось внедрить трехэтапную систему экзаменов (галахический, практический и медицинский) и даже направлять инспекторов в Бельгию для проверки работы местных моэлей, чтобы те получили официальный международный статус.

Однако, как следует из того же письма, инициатива столкнулась с сопротивлением внутри самой Бельгии. В документе прямо указано, что представители местной общины выразили сомнение в пользе израильской сертификации применительно к бельгийским властям. Более того, в итоговом решении комиссии сказано, что "люди из Бельгии заявили, что на данный момент нет срочной необходимости в нашем вмешательстве, и опасения здесь пока беспочвенны".

Ранее Главный ашкеназский раввин Израиля Кальман Бер направил властям Бельгии письмо, подчеркнув, что обрезание – это не хирургическая операция, а божественная заповедь и фундамент еврейской идентичности. Он напомнил, что попытки заменить сертифицированных моэлей обычными врачами, не знающими Галахи, подрывают основы свободы вероисповедания.

Председатель Ассоциации еврейских организаций Европы (EJA) раввин Менахем Марголин заявил, что в Бельгии была перейдена красная черта. По его словам, использование юридических лазеек для запрета обрезания идентично методам преследования евреев в Европе перед Второй мировой войной. Марголин подчеркнул, что если ситуация в Бельгии не изменится, еврейская община может начать обсуждать вопрос о массовой эмиграции из страны.