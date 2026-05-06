Заседание суда над Нетаниягу прервано без объяснения причин
время публикации: 06 мая 2026 г., 16:00 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 16:00
Свидетельские показания премьер-министра Биньямина Нетаниягу были прерваны внезапно и без объяснения причины.
Заседание суда завершилось раньше запланированного по просьбе премьер-министра. Судьи удовлетворили просьбу Нетаниягу, не объясняя причины.
Журналист газеты "Исраэль а-Йом" Ширит Авитан-Коэн сообщила, что заседание было прервано в связи с сообщениями о возможном соглашении между США и Ираном. Согласно опубликованной информации, Нетаниягу отправился в Иерусалим, где в ближайшие часы побеседует с представителями США, пытаясь понять намерения президента США.