06 ноября 2025
Израиль

ЦАХАЛ нанес авиаудар по строителям "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 ноября 2025 г., 12:31 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 12:39
ЦАХАЛ нанес авиаудар по строителям "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил о нанесении авиаудара по террористам из строительного подразделения "Хизбаллы" недалеко от Тира, на юге Ливана.

"Эта инфраструктура использовалась для производства оборудования, с помощью которого террористы организации восстанавливали террористическую инфраструктуру, подвергшуюся нападению и разрушенную во время войны", – поясняет ЦАХАЛ.

"Действия террористов "Хизбалла" в этой инфраструктуре представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – заявляют израильские военные.

Согласно ливанским источникам, был атакован объект, располагавшийся между Аль-Абасией и Турой, примерно в 25 км от границы с Израилем.

Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2025

