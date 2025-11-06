ЦАХАЛ нанес авиаудар по строителям "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщил о нанесении авиаудара по террористам из строительного подразделения "Хизбаллы" недалеко от Тира, на юге Ливана.

"Эта инфраструктура использовалась для производства оборудования, с помощью которого террористы организации восстанавливали террористическую инфраструктуру, подвергшуюся нападению и разрушенную во время войны", – поясняет ЦАХАЛ.

"Действия террористов "Хизбалла" в этой инфраструктуре представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – заявляют израильские военные.

Согласно ливанским источникам, был атакован объект, располагавшийся между Аль-Абасией и Турой, примерно в 25 км от границы с Израилем.