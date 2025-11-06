Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 6 ноября, температура понизится, но будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 18-29 градусов, в Тель-Авиве – 18-27, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 23-32, в Беэр-Шеве – 17-29, на побережье Мертвого моря – 23-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-26, в Ариэле – 19-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-34, на Голанских высотах – 18-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 20 км/ч).

В пятницу-среду ожидается постепенное понижение температуры.