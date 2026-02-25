США расширили санкции против Ирана

Накануне нового раунда переговоров в Женеве Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана, добавив в санкционные списки более 30 юридических и физических лиц, а также морских судов. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами казначейства.

В документе указаны имена четырех граждан Ирана, 17 юридических лиц, зарегистрированных в Иране, Либерии, ОАЭ, Панаме, Турции, на Виргинских и Маршалловых островах.

Введены санкции против 12 судов.

В пресс-релизе отмечается, что санкции коснулись физических и юридических лиц, а также судов, которые способствуют незаконным продажам иранской нефти и производству в Иране баллистических ракет и других видов вооружений.