На рынке в Рамалле арестован разыскиваемый террорист. Видео

время публикации: 06 ноября 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 08:24
На рынке в Рамалле арестован разыскиваемый террорист
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля, ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о проведении на рынке в Рамалле операции по захвату террориста, причастного ко множеству вооруженных нападений на мирных граждан и сотрудников сил безопасности.

Для задержания террориста были задействованы бойцы 33-го спецподразделения полиции ("Гидеоним"), силы армейской бригады "Биньямин" и агенты спецслужб.

Подозреваемый попытался оказать сопротивление и получил огнестрельное ранение в ногу.

Среди израильтян пострадавших нет.

Операция была проведена днем 4 ноября 2025 года.

