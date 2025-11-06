На рынке в Рамалле арестован разыскиваемый террорист. Видео
время публикации: 06 ноября 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 08:24
Полиция Израиля, ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о проведении на рынке в Рамалле операции по захвату террориста, причастного ко множеству вооруженных нападений на мирных граждан и сотрудников сил безопасности.
Для задержания террориста были задействованы бойцы 33-го спецподразделения полиции ("Гидеоним"), силы армейской бригады "Биньямин" и агенты спецслужб.
Подозреваемый попытался оказать сопротивление и получил огнестрельное ранение в ногу.
Среди израильтян пострадавших нет.
Операция была проведена днем 4 ноября 2025 года.