06 ноября 2025
06 ноября 2025
06 ноября 2025
06 ноября 2025
Израиль

Глава МИД Сингапура был принят в Иерусалиме и Рамалле

время публикации: 06 ноября 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 14:15
Глава МИД Сингапура был принят в Иерусалиме и Рамалле
Фото: Мааян Туаф

В четверг, 6 ноября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял в своей канцелярии в Иерусалиме министра иностранных дел Сингапура Вивиана Балакришнана, который находится в рабочей поездке на Ближнем Востоке. Визит включает встречи в Израиле и Палестинской автономии.

В ходе встречи Нетаниягу отметил, что Израиль и Сингапур связывает "историческая дружба, продолжающаяся многие десятилетия".

В ответ Балакришнан отметил "особые и уникальные отношения" двух стран и "приверженность будущему мира и надежды".

Сингапурские источники сообщают, что в ходе визита Балакришнан также провел встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, министром иностранных дел Гидеоном Сааром, а ранее – с премьер-министром ПА Мухаммадом Мустафой и главой МИД ПА Уарсен Агабекян Шахин в Рамалле.

В МИД Сингапура подчеркивают, что цель поездки – обсуждение путей содействия деэскалации и гуманитарной помощи, а также укрепление двусторонних связей.

