ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на востоке Ливана

Армия обороны Израиля атаковала объекты террористической организации "Хизбалла" в районе Бекаа на востоке Ливана, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В сообщении сказано, что среди атакованных объектов военные лагеря группировки "Радуан", на территории которых находились боевики "Хизбаллы", проходившие подготовку.

"Хранение оружия и проведение террористами организации "Хизбалла" военных учений... является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и представляет угрозу для Государства Израиль", – отмечает ЦАХАЛ.