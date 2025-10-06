Продлен арест участницы "флотилии Сумуда", укусившей сотрудницу тюрьмы

Мировой суд в Беэр-Шеве по просьбе полиции продлил до 8 октября срок содержания под стражей гражданки Испании Рейес Риго Сервильи, участницы пропалестинской "флотилии Сумуда", подозреваемой в нападении на медработницу в женской тюрьме "Кциот".

Рейес Риго Сервилья – специалистка по акупунктуре, гражданка Испании в возрасте около 50 лет, после медицинского осмотра укусила медицинскую работницу тюрьмы "Кциот", причинив пострадавшей легкую травму. На место происшествия была вызвана полиция.

В связи с нападением Сервилья была переведена из тюрьмы "Кциот" в следственный изолятор "Сегев-Шалом".

200 задержанных участников флотилии будут позднее в понедельник депортированы специальным рейсом в Грецию. В тюрьме "Кциот" всего находятся 309 задержанных участников "флотилии Сумуда".