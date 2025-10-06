Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 6 октября, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 16-24 градусов, в Тель-Авиве – 22-27, в Хайфе – 22-26, в Эйлате – 24-32, в Беэр-Шеве – 20-28, на побережье Мертвого моря – 23-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-27, в Ариэле – 18-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-30, на Голанских высотах – 19-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 70-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник-среду ожидается небольшое повышение температуры. В четверг температура понизится. В пятницу-субботу ожидается повышение температуры. Малооблачно.