Склад оружия в мечети: 91-я дивизия продолжает действовать на юге Ливана

Бойцы 91-й дивизии в последние недели действуют на юге Ливана, расширяя наземную операцию против террористической организации "Хизбалла" с целью защиты жителей севера Израиля.

В рамках операции они обнаружили террористов из противотанкового подразделения "Хизбаллы", которые разместились в районе мечети, сразу после обнаружения военнослужащие ликвидировали террористов и уничтожили их опорный пункт, чтобы нейтрализовать угрозу.

В другой операции бойцы 769-й бригады заметили боевика, который отслеживал передвижения израильских сил из здания. ВВС при взаимодействии с наземными силами ликвидировали его.

Бойцы боевой группы бригады "Гивати" ликвидировали отряды боевиков и обнаружили большое количество оружия, в том числе взрывные устройства, различные виды огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов.