07 апреля 2026
|
последняя новость: 09:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 апреля 2026
|
07 апреля 2026
|
последняя новость: 09:28
07 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Склад оружия в мечети: 91-я дивизия продолжает действовать на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 07 апреля 2026 г., 08:20 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 08:27
Склад оружия в мечети: 91-я дивизия продолжает действовать на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 91-й дивизии в последние недели действуют на юге Ливана, расширяя наземную операцию против террористической организации "Хизбалла" с целью защиты жителей севера Израиля.

В рамках операции они обнаружили террористов из противотанкового подразделения "Хизбаллы", которые разместились в районе мечети, сразу после обнаружения военнослужащие ликвидировали террористов и уничтожили их опорный пункт, чтобы нейтрализовать угрозу.

В другой операции бойцы 769-й бригады заметили боевика, который отслеживал передвижения израильских сил из здания. ВВС при взаимодействии с наземными силами ликвидировали его.

Бойцы боевой группы бригады "Гивати" ликвидировали отряды боевиков и обнаружили большое количество оружия, в том числе взрывные устройства, различные виды огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2026

