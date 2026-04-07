07 апреля 2026
В Иерусалиме задержан подозреваемый в причинении ущерба "Королевским надгробьям"

время публикации: 07 апреля 2026 г., 10:39 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 10:39
В Иерусалиме задержан подозреваемый в причинении ущерба "Королевским надгробьям"
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Иерусалима задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в причинении ущерба воротам "Королевских надгробий".

Речь идет об историческом объекте, расположенном на улице Салах ад-Дина в Иерусалиме. У подозреваемого обнаружен тяжелый молоток, который был спрятан в чехол от гитары.

7 апреля подозреваемый предстанет перед судом, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.

