В Иерусалиме задержан подозреваемый в причинении ущерба "Королевским надгробьям"

Полиция Иерусалима задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в причинении ущерба воротам "Королевских надгробий".

Речь идет об историческом объекте, расположенном на улице Салах ад-Дина в Иерусалиме. У подозреваемого обнаружен тяжелый молоток, который был спрятан в чехол от гитары.

7 апреля подозреваемый предстанет перед судом, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.