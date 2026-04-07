ВВС Израиля нанесли удар по нефтехимическому комплексу в Ширазе

ЦАХАЛ нанес удар по еще одному нефтехимическому комплексу в Ширазе – одному из немногих оставшихся в Иране объектов по производству химических компонентов, необходимых для взрывчатых веществ и материалов для баллистических ракет.

В понедельник, 6 апреля, ВВС Израиля под наведением военной разведки АМАН завершили масштабную серию ударов по нескольким районам Ирана, нацеленную на ключевые инфраструктурные объекты иранского террористического режима.

В рамках этой серии ударов ЦАХАЛ атаковал в Ширазе еще один нефтехимический завод, который использовался вооруженными силами Ирана для производства азотной кислоты – вещества, необходимого для изготовления взрывчатых веществ и других материалов в процессах разработки баллистических ракет.

Речь идет об одном из немногих оставшихся в Иране комплексов по производству жизненно важных химических компонентов для взрывчатых веществ и материалов для баллистических ракет. Он был атакован после того, как ЦАХАЛ атаковал крупнейший нефтехимический завод Ирана, а также нефтехимический комплекс в Махшехре.

Параллельно ЦАХАЛ нанес удар по крупному объекту системы баллистических ракет на северо-западе Ирана. Именно с этого объекта военнослужащие ракетных подразделений КСИР выпустили десятки ракет по территории Государства Израиль. Удар был нанесен в момент, когда на объекте находились военнослужащие и командиры ракетного подразделения.