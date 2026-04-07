Сигналы тревоги от Беэр-Шевы до Димоны. Ракета упала на незастроенной местности в Негеве
время публикации: 07 апреля 2026 г., 20:41 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 20:56
В 20:39 была активирована система раннего предупреждения о ракетном обстреле из Ирана в Негеве и на границе с сектором Газы.
Сирены прозвучали в Беэр-Шеве и ее окрестностях, в Димоне, Араде, в бедуинских поселках Негева.
Ракета упала на незастроенной местности в Негеве.
По данным на 20:44, в спасательные службы не поступали сообщения о раненых.