Сигналы тревоги от Беэр-Шевы до Димоны. Ракета упала на незастроенной местности в Негеве

В 20:39 была активирована система раннего предупреждения о ракетном обстреле из Ирана в Негеве и на границе с сектором Газы.

Сирены прозвучали в Беэр-Шеве и ее окрестностях, в Димоне, Араде, в бедуинских поселках Негева.

Ракета упала на незастроенной местности в Негеве.

По данным на 20:44, в спасательные службы не поступали сообщения о раненых.