x
07 апреля 2026
|
последняя новость: 23:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Третий ракетный обстрел Негева из Ирана в праздничный вечер. Ракета перехвачена

Война с Ираном
время публикации: 07 апреля 2026 г., 22:05 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 22:39
Третий ракетный обстрел Негева из Ирана в праздничный вечер
Flash90. Фото М.Альстер

Зафиксирован запуск ракет из Ирана в сторону южных районов Израиля. Сигналы тревоги прозвучали в Беэр-Шеве и ее окрестностях, на границе с сектором Газы и других населенных пунктах Негева.

Жители Беэр-Шевы сообщают о сильных взрывах.

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступили сообщения о падении ракеты или обломков в городской черте. К месту падения направляются спасательные службы.

Из полиции сообщили, что обломков ракеты не обнаружено. Ракета была перехвачена силами ПВО.

В Тель-Шеве два человека получили легкие ранения осколками.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2026

