Третий ракетный обстрел Негева из Ирана в праздничный вечер. Ракета перехвачена
время публикации: 07 апреля 2026 г., 22:05 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 22:39
Зафиксирован запуск ракет из Ирана в сторону южных районов Израиля. Сигналы тревоги прозвучали в Беэр-Шеве и ее окрестностях, на границе с сектором Газы и других населенных пунктах Негева.
Жители Беэр-Шевы сообщают о сильных взрывах.
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступили сообщения о падении ракеты или обломков в городской черте. К месту падения направляются спасательные службы.
Из полиции сообщили, что обломков ракеты не обнаружено. Ракета была перехвачена силами ПВО.
В Тель-Шеве два человека получили легкие ранения осколками.