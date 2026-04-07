Третий ракетный обстрел Негева из Ирана в праздничный вечер. Ракета перехвачена

Зафиксирован запуск ракет из Ирана в сторону южных районов Израиля. Сигналы тревоги прозвучали в Беэр-Шеве и ее окрестностях, на границе с сектором Газы и других населенных пунктах Негева.

Жители Беэр-Шевы сообщают о сильных взрывах.

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступили сообщения о падении ракеты или обломков в городской черте. К месту падения направляются спасательные службы.

Из полиции сообщили, что обломков ракеты не обнаружено. Ракета была перехвачена силами ПВО.

В Тель-Шеве два человека получили легкие ранения осколками.